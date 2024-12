'El 47' i 'Querer' triomfen en els Premis Forqué, en una gala que homenatja les víctimes de la violència de gènere

'La estrella azul' se'n va amb les mans buides i 'La infiltrada' s'alça amb la millor interpretació femenina

MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La sèrie 'Querer', d'Alauda Ruiz de Azúa, i la pel·lícula 'El 47', de Marcel Barrena, han estat les triumfadores en el 30è aniversari dels Premis Forqué amb tres i dos guardons, respectivament, en una nit marcada per les reivindicacions socials que no ha oblidat les víctimes de la violència de gènere.

Els Premis Forqué han celebrat el 30è aniversari aquest dissabte 14 de desembre en una gala al Palau Municipal d'IFEMA Madrid. Aquests guardons obren la temporada de cinema espanyol que culmina amb els Premis Goya, que se celebraran al febrer a Granada.

'El 47', llargmetratge que protagonitza el premiat Eduard Fernández --s'ha portat el Forqué a millor interpretació masculina per 'Marco'-- ha aconseguit el Premi al Cinema en Educació i Valors. Barrena ha aprofitat el lliurament del guardó per reivindicar el dret a un habitatge digne i a la "riquesa lingüística" d'Espanya.

Per la seva banda, Fernández ha assegurat que és "maco" que el guardó a millor llargmetratge se l'hagi endut "una pel·lícula de gent digna" que, fins i tot en la "més absoluta pobresa", lluita pels seus drets.

"És maco donar-li premi a la pel·lícula de gent digna en la més absoluta pobresa. Que havent d'emigrar fora de casa seva, havent d'integrar-se en un altre lloc, havent d'aprendre una altra llengua, era gent realment humil. Què bonic que és això i quin èxit ha tingut la pel·lícula de veure aquesta gent que es reuneix i en comunitat lluita per una cosa que és necessària i imprescindible. Ho demanen i quan no l'hi concedeixen, segresten un autobús en un acte reivindicatiu i poètic. Visca la dignitat de tothom", ha conclòs Fernández al final de la gala.

Per la seva banda, la sèrie 'Querer' ha recollit tots els guardons pels quals estava nominada: el Premi Forqué a la millor sèrie de ficció i els premis a la millor interpretació femenina i masculina a Nagore Aramburu i a Pedro Casablanc.

"'Querer' és la història de Miren Torres, una dona que no existeix, encara que existeixen moltes dones com ella. Hi ha una cosa que hem après d'aquesta sèrie i és la importància de poder explicar-nos. Per això, m'agradaria dedicar el premi a totes les dones que sí que s'han pogut explicar, a les que no saben si ho podran fer i també a totes les persones que les han acompanyat i les han escoltat", ha apuntat la seva directora, Alauda Ruiz de Azúa.

Encara que la pel·lícula 'La estrella azul', de Javier Macipe, partia amb tres nominacions, finalment se n'ha anat amb les mans buides, mentre que 'La infiltrada', d'Arantxa Echeverría, que estava nominada a tres categories, ha aconseguit només un guardó, el de Carolina Yuste a millor interpretació femenina.

Així, Yuste ha valorat 'La infiltrada' per "generar diàleg i reparar" ferides de la societat espanyola. El llargmetratge narra la història de l'única dona policia que es va infiltrar en l'ETA durant vuit anys, en la dècada dels 90, i que es va encarregar d'enderrocar al comando Donosti, liderat per Sergio Polo i Kepa Etxebarría.

"Ha estat una peli molt complexa, molt difícil. Calia ser molt sensibles i tenir molt d'amor i respecte perquè com a societat hi ha una cosa que no ens podem permetre i és fer servir el dolor, la ferida de la societat i de les víctimes com a armes llancívoles per treure rèdit en certs llocs. Per això crec en el valor enorme que té l'art, la cultura i el cinema per generar diàleg, per reparar i des d'aquí poder construir la societat que volem ser", ha reivindicat Yuste.

"A TOTES LES MIREN"

D'altra banda, la millor interpretació femenina en sèries l'ha aconseguit Nagore Aramburu per 'Querer', que ha dedicat el premi a "totes les Miren", com el seu company de repartiment.

"Sabíem que teníem una cosa molt especial i 'Querer' no només ha estat feina per a nosaltres. Això l'hi dedico a totes les Miren que tenim al voltant. Perquè deixem de jutjar-les tant i aprenguem a acompanyar-les millor", ha afegit.

Quant als premis masculins, el Premi Forqué a la millor interpretació masculina ha estat per a Eduard Fernández per 'Marco'. "És mig inevitable posar-se nerviós (...). És una meravella quan es fa cinema pel gust de fer cinema, d'explicar-ho bé", ha bromejat Fernández.

En sèries, la millor interpretació masculina ha estat la de Pedro Casablanc a 'Querer'. L'actor ha dedicat el premi a "totes les dones" que, com la protagonista, "estan patint en silenci" la xacra de la violència masclista.

"Vull dedicar aquest premi a totes les dones que, com el personatge de Miren, estan patint en silenci aquesta xacra i aquest costum terrible que hem heretat. I vull dedicar-lo als nens que pateixen també la violència a la família, que és una violència que cal erradicar totalment. No podem convertir-los en els hereus de la nostra pròpia violència. Per a tots ells i perquè acabi la violència a la família", ha agraït Casablanc durant la recollida del premi.

A la gala, que ha estat conduïda per la periodista Elena S. Sánchez i que ha comptat amb les actuacions de Diana Navarro, María Toledo i Sole Giménez, ha acudit també la vicepresidenta del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i la ministra de Sanitat, Mónica García.

LA MEDALLA D'OR A JOSÉ LUIS GARCI, "UNA TASCA PENDENT"

La periodista Elena S. Sánchez ha donat pas al president d'EGEDA, Enrique Cerezo, que ha lliurat la Medalla d'Or al director, productor, guionista i divulgador del cinema espanyol, José Luis Garci, i ha assegurat que era "una tasca pendent" homenatjar el primer Oscar espanyol i el "responsable d'acostar el millor del setè art" a la cultura espanyola.

Després de recollir el guardó, en el seu discurs, Garci ha començat explicant que aquest dissabte s'ha aixecat "reivindicatiu" i ha fet tres peticions: que s'atorgui el Premi Nacional de Cinematografia a Enrique Cerezo, que es valori la figura del 'camera man' i ha acabat el discurs bromejant sobre les baixes temperatures que hi ha a les sales de cinema.

"Em sembla inaudit que no hagin donat encara el Premi Nacional de Cinematografia o la Medalla d'Or de les Belles arts a Enrique Cerezo. Perquè no parlo d'Enrique productor, que és un dels millors sens dubte que hem tingut. Parlo d'un Enrique restaurador. Perquè ha salvat entre el 10% o 12% del cinema espanyol. Ha tret negatius que semblava impossible que poguessin reviure", ha destacat el guionista, per acabar agraint el reconeixement des del "més profund" del seu cor.

El Forqué al millor curtmetratge ha estat per a 'La gran obra' d'Alex Lora Cercos, mentre que el director de 'Robot Dreams', Pablo Berger --que va guanyar en la passada edició el premi a millor llargmetratge d'animació-- ha passat el testimoni a 'Mariposas negras' de David Baute.

Així, el director ha recollit el premi i l'ha dedicat als migrants climàtics, protagonistes del documental animat. "Gràcies als que han votat, perquè estan votant la figura de molts milions de migrants climàtics que ara mateix es troben en un desemparament total per les institucions internacionals, aquest premi el dedico a ells", ha afegit.

Després, el Forqué al millor llargmetratge llatinoamericà ha estat atorgat a 'El lugar de la otra' de Maite Alberdi, mentre que el Premi del Públic, l'ha aconseguit la pel·lícula 'Casa en flames', de Dani de la Orden. A més, el millor llargmetratge documental ha estat per a 'Marisol, llámame Pepa' de Blanca Torres.

"Moltíssimes gràcies, per considerar que Pepa Flores continua sent el tros de referent que continua sent (...). Gràcies a Pepa per ser un referent i per ensenyar-nos que hi ha un altre camí possible", ha afegit la directora, emocionada.