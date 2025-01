'El 47' es porta els Gaudí a millor maquillatge, vestuari, efectes visuals i direcció de producció

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'El 47', de Marcel Barrena, s'ha alçat amb els Premis Gaudí a millor maquillatge i perruqueria, per Karol Tornaria; el de vestuari, per a Olga Rodal i Irantzu Ortiz; el d'efectes visuals, per a Laura Canals i Iván López Hernández, i el de direcció de producció, per a Carlos Apolinario.

Tornaria s'ha imposat en la categoria de maquillatge i perruqueria a Anna Álvarez de Sardi i Maribel Bernales, per 'Casa en flames'; Natalia Albert i Marta Xipell per 'Polvo serán', i Yolanda Pinya i Inés Díaz, per 'Segundo premio'.

En la de vestuari, Rodal i Ortiz han guanyat a Pau Aulí per 'Polvo serán'; Lourdes Fuentes per 'Segundo premio', i Catherine Marchand i Pau Aulí per 'La Abadesa'.

Laura Canals i Iván López Hernández s'han alçat amb el guardó d'efectes visuals en una categoria en què també competien Diana Cuyàs per 'Polvo serán'; Lluís Rivera Jove, Xavi Molas i Laura Pedro per 'Casa en flames', i Maria Magnet, Marion Delgado, Iñaki Gil i Sebastien Launay per 'Segundo premio'.

Apolinario s'ha adjudicat el premi de direcció de producció en una categoria que tenia Carlos Amoedo per 'Segundo premio, Laia Gómez Roig per 'Casa en flames', i Mayca Sanz i Andrés Melinas per 'Polvo serán'.