'El 47', la pel·lícula en català més vista als cinemes dels darrers 40 anys

THE MEIDAPRO STUDIO

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

'El 47' ha superat els 457.000 espectadors i ha esdevingut la pel·lícula en català més vista als cinemes dels darrers 40 anys, per davant de títols com 'Casa en Flames', 'Pa Negre' i 'Alcarràs', informa The Mediapro Studio en un comunicat aquest dimecres.

Segons les dades de l'Anuari del Cinema del Ministeri de Cultura, per trobar una pel·lícula en català que superi les xifres d'espectadors d''El 47' cal remuntar-se al 1982 amb 'La plaça del diamant' de Francesc Betriu, que va arribar als 503.835 espectadors.

Estrenada el 6 de setembre, 'El 47' va entrar directament en el 'Top 7', en el que va ser el segon millor debut d'una pel·lícula en català de la darrera dècada, i va arribar al número 1 de taquilla 12 dies després, "l'única pel·lícula en català que ha arribat al número 1 de la taquilla espanyola en més de 15 anys".

La cinta ha recaptat més de 2,92 milions d'euros en taquilla, està nominada a Millor Llargmetratge de Ficció i al Premi al Cinema i Educació en Valors en els 30 Premis Forqué, que concedeixen els membres de l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (Egeda), i que la seva gala serà el 14 de desembre a Madrid.

'El 47', produïda per The Mediapro Studio i dirigida per Marcel Barrena, explica la història de Manolo Vital, un veí i conductor d'autobús de TMB que va decidir demostrar al volant del bus 47 "que les autoritats s'equivocaven" i que podia arribar transport públic al barri de Torre Baró.