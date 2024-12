'El 47', 'La infiltrada' i 'Segundo Premio' acaparen les nominacions als Goya

MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -

'El 47', de Marcel Barrena, 'La infiltrada', d'Arantxa Echevarría, 'Segundo Premio' d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, i 'La virgen roja', de Paula Ortiz acaparen gran part de les nominacions en la 39a edició dels Premis Goya, tal com ha anunciat aquest dimecres l'Acadèmia de Cinema.

Els actors Natalia de Molina i Álvaro Cervantes han estat els encarregats de presentar els nominats des de Granada, amb l'Alhambra com a teló de fons, en la primera vegada que l'Acadèmia de Cinema surt de Madrid per fer aquest anunci, que ha començat amb un recordatori a Marisa Paredes, morta dimarts per una aturada cardíaca. "És una professional molt estimada per tots nosaltres", ha comentat Natalia de Molina.

En concret, 'El 47' amb 14 nominacions és la pel·lícula que ha aconseguit més candidatures, seguit de 'La infiltrada' amb 13, 'Segundo Premio' amb 11, 'La habitación de al lado' amb 10 i 'La virgen roja' amb 9 nominacions.

En la categoria d'actor protagonista, els nominats han estat Alberto San Juan per 'Casa en flames', Eduard Fernández per 'Marco', Alfredo Castro per 'Polvo Serán', Urko Olazabal per 'Soy Nevenka' i Vito Sanz per 'Volveréis'. A Millor actor de repartiment, els acadèmics han seleccionat Enric Auquer ('Casa en flames'), Salva Reina ('El 47'), Oscar de la Fuente ('La casa'), Luis Tosar ('La infiltrada) i Antonio de la Torre ('Los destellos'),

A millor actriu protagonista les candidates són Emma Vilarasau per 'Casa en flames', Julianne Moore per 'La habitación de al lado', Tilda Swinton per 'La habitación de al lado', Carolina Yuste per 'La infiltrada' i Patricia López Arnaiz per 'Los destellos'. En la categoria de Millor actriu revelació, les nominades són Zoe Bonafonte per 'El 47', Mariela Carabajal per 'La estrella azul', Marina Guerola per 'Los destellos', Laura Weissmahr per 'Salve María' i Lucía Veiga per 'Soy Nevenka'.

De les 209 pel·lícules inscrites als Premis Goya 2025, un total de 72 òperes són primes respecte a les 69 de l'any anterior. D'aquestes 209 produccions, 121 són de ficció, 80 són documentals i 8 són d'animació. També concorren enguany 21 films europeus --11 més que l'any passat-- i 17 llargmetratges iberoamericans, pel·lícules que en totes dues categories han estat seleccionades pels seus respectius països.

Quant als guions, 163 són originals i 42 adaptats. Dels 62 curtmetratges inscrits, 30 són de ficció, 17 són documentals i 15 d'animació.