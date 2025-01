'El 47' guanya el premi especial del públic en els Premis Gaudí

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

'El 47', de Marcel Barrena, ha guanyat aquest dissabte el premi especial del públic en els Premis Gaudí, en un guardó que ha lliurat la periodista Mònica Terribas.

La pel·lícula, que retrata la lluita del conductor d'autobús Manolo Vital perquè el transport públic arribés al barri barceloní de Torre Baró, ha estat una de les produccions catalanes exitoses de l'any.

El director, Marcel Barrena, ha recollit el premi valorant "la força del barri" i l'ha dedicat a Sarustiano, amic de Manolo Vital i que va morir uns dies abans de l'estrena.

LA NETA DE MANOLO VITAL

La neta de Manolo Vital, Joana Vital, també ha volgut donar les gràcies a l'equip en nom de la seva família i a tota la gent de Torre Baró, i ha recordat que els seus avis parlaven castellà i català "sense cap problema per comunicar-se".

Després d'aquest premi, ha tingut lloc el 'in memoriam' en què s'ha recordat a personalitats relacionades amb el cinema mortes l'últim any, com Ramón Masats, Silvia Tortosa, Fermí Reixach, Rosa Regàs, Teresa Gimpera, Enriqueta Tarrés, Marisa Paredes i Micaela Flores 'La Chunga', entre altres.