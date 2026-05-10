La 46 Cursa El Corte Inglés de Barcelona reuneix a 50.000 participants, 10.000 més que el 2025

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
La 46 Cursa d'El Corte Inglés ha reunit a 50.000 participants aquest diumenge al matí a Barcelona, 10.000 més que l'any passat, en una edició que ha mantingut el circuit de 10 quilòmetres pel centre de la ciutat, amb sortida des de l'avinguda Diagonal i arribada en plaça Catalunya, ha informat l'organització en un comunicat.
En la categoria masculina el guanyador ha estat Pol Espinosa (29'44"), mentre que en la femenina la victòria la ha aconseguit Sandra Sancho (35'33").
Els fons recaptats amb la venda de la samarreta solidària es destinaran íntegrament a la Fundació Cruyff, que treballa per convertir l'esport en una oportunitat d'aprenentatge i un motor de canvi per a nens i joves amb necessitats especials.