El 45è Festival de Música Pau Casals del Vendrell se centrarà en el violoncel

TARRAGONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, que se celebra del 10 al 21 de juliol al Vendrell (Tarragona), posarà el focus en el violoncel, instrument que "va marcar la trajectòria artística" de Casals, informa en un comunicat aquest dimarts.
Amb el lema 'Celebrem el violoncel', es vol retre homenatge a Casals a través d'aquest instrument i amb 6 violoncel·listes de diferents generacions i països que interpretaran les seves obres, com 'Suites' de Bach, el 'Quintet' de Schubert, els concerts de Haydn, les sonates de Beethoven i els trios de Mendelssohn.
Entre els artistes convidats hi ha Miklós Perényi, Marie-Elisabeth Hecket, Sheku Kanneh-Mason o Truls Mork, i el concert inaugural anirà a càrrec de Daniel Müller-Schott, que obrirà el festival coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
El sisè violoncel·lista convidat es donarà a conèixer el 30 de maig i serà el guanyador del Concurs Queen Elisabeth; i, amb motiu dels 150 anys del naixement de Casals, la Fundació Pau Casals ha impulsat la restauració d'imatges i enregistraments sonors de diversos documentals i concerts filmats entre 1950 i 1973.
El festival també posarà èmfasi en Puerto Rico, un territori "profundament vinculat a la vida de Casals", comptant amb la participació de Natalia Santaliz, que interpretarà cançons de Casals i d'alguns dels seus compositors preferits.