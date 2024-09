4.500 persones es manifesten a Barcelona en suport a Palestina i contra els "genocidis"

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.500 persones, segons fonts municipals, s'han manifestat aquest divendres a partir de les 18 hores en el centre de Barcelona en suport a Palestina i contra "els genocidis i el colonialisme".

La manifestació ha començat als Jardinets de Gràcia, ha baixat pel passeig de Gràcia, ha continuat pel carrer València i el passeig Sant Joan, on s'han parat davant de la Conselleria d'Interior i han cridat 'Qui sembra misèria recull la ràbia'.

Convocats per CGT i moviments a favor del poble palestí, els participants portaven una pancarta que encapçalava la marxa en la qual es llegia 'Contra els genocidis i el colonialisme, parem-ho tot'.

Han cantat lemes com a 'Boicot Israel', 'Les terres robades seran recuperades', 'Llibertat' i 'Visca la lluita armada del poble palestí'.

Algunes de les pancartes contenien frases com 'Els màrtirs no són números', 'No podeu construir la terra santa dels vostres fills sobre les fosses comunes d'altres nens' i 'Del riu fins al mar, Palestina serà lliure'.

La manifestació ha recorregut també el carrer Diputació fins a la plaça Universitat, i ha afectat diverses línies d'autobús per talls al passeig de Gràcia i a l'avinguda Diagonal.