450 identificacions i 15 objectes requisats per la convocatòria de 'Blocus' a Barcelona

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han fet des de les 16 hores d'aquest dissabte 450 identificacions en el marc del dispositiu policial per la convocatòria de 'Blocus' al centre de Barcelona i els possibles aldarulls.
Fins a les 18.30 hores, han aixecat 15 actes per requisar objectes "susceptibles de ser emprats en la mobilització", ha informat la policia catalana en un comunicat.
El dispositiu dels Mossos consisteix en vehicles policials al centre de Barcelona i en patrulles a peu, que recorren la zona a la busca d'indicis sobre la convocatòria.