El 44è Comic Barcelona tindrà Shintaro Kago, Milo Manara i l'editor en cap de Marvel

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El 44è Comic Barcelona, al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona del 15 al 17 de maig, comptarà amb Shintaro Kago, Milo Manara, Pen So, Ken Niimura, Wooh Nayoung i Deniz Camp com a convidats, entre d'altres, a més de l'editor en cap de Marvel Comics, C. B. Cebulski.
La plantilla internacional es completa amb autors com els italians Paolo Villanelli i Giulio Macaione i l'autora belga emergent Alix Garin, informen els organitzadors del Comic Barcelona en un comunicat d'aquest dimecres.
També hi assistiran els hongkonguesos Bonnie Pang, Kwong Chit Kit, Linus Liu i Rex Koo, que participaran en tallers de dibuix en directe, acostant al públic "noves mirades i llenguatges del còmic asiàtic contemporani".
En l'àmbit nacional, el 44è Comic Barcelona celebrarà el retorn de Carmen Carnero, una de les dibuixants espanyoles "amb més projecció internacional", actualment al capdavant de la nova etapa d''Iron Man'.
També hi serà present la il·lustradora catalana Raquel Riba Rossy, creadora del personatge Lola Vendetta, que ha publicat recentment la segona part de 'Katanazo al amor romántico'.