La 43a edició del Festival Ésdansa de les Preses (Girona) tanca amb més de 10.000 espectadors

GIRONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La 43a edició del Festival Ésdansa de les Preses (Girona) ha tancat aquest diumenge amb més de 10.000 espectadors i diversos espectacles amb entrades esgotades, reivindicant la dansa com una "experiència compartida i oberta a tothom".
El festival ha presentat 26 projectes artístics, amb més de 150 artistes, i tota la seva programació formativa, amb línies de treball centrades en cultura i paisatge, creació, internacionalització, divulgació i formació, ha informat l'organització en un comunicat.
A més, el certamen de dansa s'ha vist obligat a canviar la ubicació de la Festa al Parc, per culpa de la pluja al llarg de la setmana, que s'ha traslladat des del parc de Pedra Tosca a diversos carrers del centre.
La directora del festival, Núria Feixas, ha reivindicat els espais a l'aire lliure "com a escenaris naturals per a la dansa, amb propostes que trenquen barreres i acosten la dansa a públics nous".
"Continuem mirant cap a la tradició per entendre les nostres arrels i imaginar cap a on volem avançar", ha afegit, amb la mirada posada en la pròxima edició del Festival Ésdansa, que se celebrarà del 17 al 23 d'agost del 2026 a les Preses.
Aquesta edició, que ha comptat amb el treball de més de 200 voluntaris, ha combinat tradició i contemporaneïtat i s'ha fixat especialment en la cultura gallega, amb la presència de Xacarandaina i Nova Galega de Dansa.
Quant a l'àmbit internacional, el festival ha comptat amb companyies de Mèxic (Cuezcomatl), Colòmbia (Sintana), Geòrgia (Khorumi) i Benín (Oshala).