El 43% dels aspirants suspèn la prova d'aptitud per accedir als graus d'Educació

El 60,24% de les persones que s'hi han presentat prové de batxillerat

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.707 persones han aprovat les proves d'aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària a Catalunya, la qual cosa representa un 56,94%, i hi ha hagut 2.047 suspensos (el 43,06%), informen fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat.

S'hi han presentat 4.754 persones (949 homes i 3.805 dones) per fer aquestes proves, que es van dur a terme el dissabte 13 d'abril, ha avançat aquest dimarts el diari 'Ara'.

Dels aprovats, 614 han estat homes (el 64,70%) i 2.093 dones (el 55,01%).

Quant a les vies de procedència dels aspirants, 4.200 venien de batxillerat; 505 d'FP de grau superior; i 49 d'altres vies.

2.530 dels aspirants de batxillerat han superat les PAP (el 60,24%); 153 d'FP de grau superior (el 30,30%); i dels que venien d'altres vies n'han aprovat 24 (el 48,98%).

PROVES PER ACCEDIR-HI

Les PAP són necessàries per a l'admissió als graus en Educació Infantil i en Educació Primària a les universitats de Catalunya, tot i que la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) no exigeixen aquesta prova com a requisit d'accés però l'hauran de fer abans d'acabar el primer curs acadèmic.

S'hi avalua la competència comunicativa i el raonament crític dels aspirants (analitzar, interpretar i entendre amb visió crítica el significat d'escrits, a més d'expressar raonaments), i la competència logicomatemàtica (fer servir coneixements i habilitats de les matemàtiques per resoldre exercicis i analitzar resultats).

Hi haurà una convocatòria extraordinària de les PAP, la prova de les quals serà el 18 de juliol i els interessats s'hi poden matricular entre el 12 i el 20 de juny.