4.000 docents es manifesten a Girona per demanar millores laborals

GIRONA 19 març (EUROPA PRESS) -
4.000 docents, segons la policia municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest dijous pel centre de la ciutat per demanar millores laborals, com una pujada salarial, reduir ràtios i menys burocràcia als centres educatius, dins la quarta jornada de vaga territorialitzada de l'educació catalana.
La manifestació, que ha començat a les 12.30 hores i estava convocada per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC, s'emmarca en la vaga de docents a Catalunya, que aquest dijous se circumscriu al Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona
Segons Ustec·Stes, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, en la manifestació de Girona hi han participat 10.000 persones, i recorden que en aquests moments també estan fent un tall de circulació a l'AP-7.