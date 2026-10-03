400 persones es manifesten a Girona pel dret a l'habitatge després del 'no' als decrets

GIRONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 400 persones, segons la Policia Municipal de Girona, es manifesten a Girona per reivindicar el dret a l'habitatge i per "les condicions de vida de la gent treballadora" després del 'no' als decrets d'habitatge en el Congrés.
La manifestació, convocada pel Sindicat de Llogateres, ha començat a les 12 hores en la Plaça del Vi i la intenció és arribar a la subdelegació del Govern espanyol a Girona, on es llegirà un manifest i s'escoltaran els testimonio de persones afectades per l'habitatge.
Els participants portaven pancartes en les quals es llegien frases com 'Prou de desnonaments, mes lloguers assequibles', 'Pel dret a l'habitatge', 'Això tot just comença', 'Acabem amb el negoci de l'habitatge' o 'Habitatge digne i treball digne'.
A la Plaça del Viels manifestants, que portaven mocadors taronges del Sindicat de Llogateres, han cridat consignes a favor del dret a l'habitatge i també han agitat les claus dels seus habitatges per fer més soroll, junt amb el dels xiulets.
Aquest mateix dissabte a la tarda el Sindicat de Llogateres ha convocat una altra manifestació a favor del dret a l'habitatge a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).