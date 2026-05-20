400 metges concentrats a Barcelona reclamen a Illa negociar millors condicions laborals

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
Uns 400 metges s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'assegui a negociar una millora de les condicions laborals i la reducció de la pressió assistencial, entre d'altres.
La manifestació, que ha començat cap a les 11 hores, s'emmarca en la 11a jornada de vaga convocada a Catalunya des del novembre passat, coincidint aquest dimecres amb l'aturada convocada a nivell estatal, per també reclamar un conveni propi i la fi de les guàrdies de 24 hores.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha llegit un manifest que "s'hauria de sentir al Parlament", en el qual ha demanat al president català que no es desentengui de la negociació, com considera que ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
"La inacció, a hores d'ara, és una decisió política", ha afegit Lleonart, que ha assenyalat com a responsables de la situació no només el Govern de la Generalitat, sinó també els grups polítics que han permès l'aprovació dels pressupostos.
"Posi la punyetera taula. Dialoguem, pactem i fixem les bases d'un sistema de salut de qualitat en el qual els metges treballin amb confort, motivació i orgull", ha insistit, després d'alertar d'una possible fugida de professionals fins a altres països europeus o cap a la sanitat privada.
El secretari general també ha apuntat que els professionals han "canviat el xip", i que ja no volen suportar més sobrecàrrega, pressió assistencial ni jornades laborals més llargues que qualsevol altra professió mèdica.
COMPETÈNCIES I PRESSUPOSTOS
En unes declaracions posteriors a la premsa, Lleonart ha insistit que és "totalment i absolutament fals" que la Generalitat no tingui competències ni es pugui asseure a negociar, una cosa que entén que mostra el fet que en altres comunitats --Aragó, Galícia-- s'hagin assolit acords per desconvocar les vagues autonòmiques.
Així mateix, ha criticat que els nous pressupostos no serveixin per solucionar la "greu crisi sanitària" de Catalunya, i que es destinin parides a la nova Catalunya, al Consorci de la Zona Franca o al tren orbital, que dubta que arribi a veure algun dia.
"És el manual polític de la puntada endavant. No cola", ha resolt.
CONFESSIONARI I PANCARTES
El sindicat ha escenificat un confessionari "a l'estil Rosalía", amb unes cadires i un fons de tela, en el qual diversos metges han relatat algunes de les seves experiències laborals negatives.
Entre d'altres, han 'confessat' haver-se perdut moments familiars importants per motius de feina, haver estat a punt de patir un accident de trànsit a causa del cansament després d'una jornada laboral excessiva i haver hagut de recórrer a la medicació i l'alcohol per dormir després d'una guàrdia de 24 hores.
Al llarg de la concentració, s'han pogut llegir cartells com 'Tanta espera ens desespera', 'Tot té un límit', 'Menys corbates i més bates' i 'La nostra veu, el nostre conveni', i s'han sentit càntics de 'Conveni mèdic ja!' i 'No és vocació, és explotació'.
A més, han desplegat una gran pancarta amb el missatge 'Ni un minut més', en referència a una campanya recentment impulsada per Metges de Catalunya que insta els facultatius a no allargar la seva jornada laboral més enllà del que posa en el seu contracte.
Segons Lleonart, el 80% del servei d'Anestèsia de l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) s'ha afegit a la campanya, i el secretari espera que això "s'estengui com a taca d'oli".