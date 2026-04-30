400 manifestants a Barcelona per exigir l'alliberament de la Flotilla a Gaza i la condemna de la UE

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest dijous en la Plaça de Sants de la capital catalana per exigir l'alliberament dels membres de la Global Sumud Flotilla interceptats en embarcacions per part d'Israel aquesta passada matinada, i la condemna per part de la Unió Europea d'aquesta acció.
Convocades per la Global Sumud Flotilla i per Prou Complicitat, s'han manifestat amb banderes palestines, pancartes i han fet càntics en favor de Palestina i contra Israel; després de concentrar-se a Plaça de Sants, alguns d'ells s'han dirigit fins al consolat d'Israel a Barcelona, a Gran Via de Carles III, prop de l'Avinguda Diagonal.
Allà s'han trobat amb una forta presència policial dels Mossos d'Esquadra, que els ha impedit creuar i tallar la Diagonal, i han llançat pirotècnia, bengales, ampolles i pedres contra la línia policial i han mogut containers; cap a les 21.15 hores els policies han intervingut contra els manifestants.
Israel ha detingut aquesta matinada al voltant de 175 activistes, entre ells una trentena d'espanyols, que anaven a bord de 22 de les 58 embarcacions de la Global Sumud Flotilla interceptades de matinada en aigües internacionals al sud de Grècia, a uns mil quilòmetres de les costes de la Franja de Gaza i Israel.
GLOBAL SUMUD FLOTILLA
En declaracions als mitjans, el portaveu de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, ha qualificat l'acció de vulneració del dret internacional, i ha criticat que Frontex i les autoritats de Grècia no han atès la seva "responsabilitat de respondre a la crida d'ajuda" que havien fet des de l'expedició davant la intercepció.
Per això, ha demanat a les institucions europees la condemna d'aquest atac i que trenqui l'acord d'associació amb Israel, i al govern espanyol que imposi "un veritable embargament d'armes" al país.
OPEN ARMS
Per la seva banda, la representant de l'ONG Proactiva Open Arms Ángeles Schjaer ha assenyalat que la flotilla intenta vèncer el bloqueig que Israel sotmet a Palestina, i ha criticat el paper de Frontex, comparant la seva actuació aquesta passada nit amb les accions contra les embarcacions de migrants.
Ha explicat que aquest dijous s'estan dedicant a remolcar les embarcacions que Israel ha abandonat a alta mar, i a intentar localitzar les que no han aparegut després de l'assalt, i ha detallat que l'expedició passarà la nit en algun "port segur" davant de la mala mar que es preveu per a les properes hores.
COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA
Finalment, el representant de la Comunitat Palestina de Catalunya Ibrahim Beisani ha dit que des de fa 2 anys l'exèrcit d'Israel ha llançat sobre Gaza més de 200 tones de bombes, ha assassinat a més de 70.000 persones i n'ha ferit a més de 172.000: "Això representa gairebé un 10% de la població".
Ha apel·lat al govern espanyol i a la Comissió Europea a fer alguna cosa per alliberar als retinguts de la flotilla: "L'única culpa és portar aliments i portar medicines a gent que està assetjada i bloquejada des de fa més de 2 anys".