Publicat 25/05/2026 11:58

40 minuts de retards a l'R2 i R2 Sud per avaria de tren entre Bellvitge i El Prat (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

L'avaria d'un tren entre Bellvitge i El Prat de Llobregat (Barcelona) provoca fins a 40 minuts de retards a les línies R2 i R2 Sud de Rodalies aquest dilluns sobre les 11.05 hores.

Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat arran de l'incident.

