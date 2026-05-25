40 minuts de retards a l'R2 i R2 Sud per avaria de tren entre Bellvitge i El Prat (Barcelona)

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
L'avaria d'un tren entre Bellvitge i El Prat de Llobregat (Barcelona) provoca fins a 40 minuts de retards a les línies R2 i R2 Sud de Rodalies aquest dilluns sobre les 11.05 hores.
Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat arran de l'incident.