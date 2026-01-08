El 3r concurs Amic-Nous Talents arriba als 25 projectes publicats, un 92,3% més que l'anterior

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El 3r concurs Amic-Nous Talents, que pretén descobrir i impulsar el talent comunicatiu en joves d'entre 18 i 25 anys als territoris de parla catalana, ha arribat als 25 projectes publicats, la qual cosa suposa un 92,3% més que l'edició anterior.
Els joves han pogut triar entre les categories de cultura, lleure i turisme, actualitat de proximitat i esports, i han tractat temes com problemàtiques actuals, premsa de proximitat, llengua, gastronomia o xarxes socials, informa Amic en un comunicat aquest dijous.
Gairebé 120 joves s'han sumat al concurs en aquesta edició, provinents de 53 universitats i centres educatius de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, "batent el rècord de participació del concurs", amb un 20% més que l'any passat.