3Cat produirà una sèrie sobre Ferran Adrià i El Bulli amb Miquel Fernández i Mònica López

S'estrenarà la tardor del 2026 amb el títol 'Gènesi'
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
3Cat produirà, juntament amb Minoria Absoluta i Fishcorb Media, una sèrie basada en fets reals però amb llicències dramàtiques sobre Ferran Adrià i El Bulli, que comptarà amb Miquel Fernández, Mònica López, Ivan Massagué i Carlos Cuevas, amb la direcció de David Pujol.
La producció, amb el títol 'Gènesi', tindrà 6 capítols, es començarà a rodar al desembre i s'estrenarà la tardor del 2026 a 3Cat, en exclusiva i en català, i més endavant arribarà a Netflix, informa la corporació catalana en un comunicat d'aquest dilluns.
La història i els continguts, que compten amb l'aprovació d'ElBulli Foundation, combinaran trames i secrets personals en el passat i el present, i tindrà una "estètica cuidada" que pretén homenatjar l'alta gastronomia i la cuina tradicional.
L'anunci s'ha dut a terme en el marc del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i coincideix amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
"UNA APOSTA DE PAÍS"
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha assegurat que el projecte no només és una sèrie, sinó "una aposta de país", a banda d'una aliança entre la cultura, la gastronomia i l'audiovisual que vol explicar Catalunya a un públic global, textualment.
"Volem continuar sent el motor de la indústria audiovisual del país. I ho volem continuar fent en català. La nostra llengua necessita ser parlada però sobretot viscuda", ha dit Romà.