3Cat preestrena 'El Fitxatge', un documental sobre l'arribada de Johan Cruyff al FC Barcelona

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

3Cat ha preestrenat aquest dijous als cinemes Mooby Bosque de Barcelona el documental de Lluís Canut 'El Fitxatge' sobre la història de l'arribada de Johan Cruyff al FC Barcelona.

La docusèrie "revela com finalment el FC Barcelona va poder fitxar un dels millors jugadors de futbol de la història, explicat pels seus protagonistes, per a totes les persones que van formar part d'aquesta història fins ara desconeguda", explica 3Cat en un comunicat.

En la preestrena, Canut ha explicat que el fitxatge de Cruyff "va canviar la vida a una generació de barcelonistes" i ha destacat que va ser un símbol de modernitat.

"Amb els anys he entès que el que va fer fitxant pel Barça va ser un acte de rebel·lia d'un geni i, alhora, un fet de valentia extrema per part del president del club, Agustí Montal", ha afirmat el creador.

Per la seva banda, el director del documental, David Fernández de Castro, ha definit el documental com un gran repte, i ha assegurat: "El més atractiu per a mi era l'enfocament, centrar-me en la desconeguda intrahistòria del fitxatge de Cruyff. Intrigues polítiques, les acaballes de la dictadura, negociacions arriscades i sobrevolant-ho tot un carismàtic geni del futbol que va revolucionar el Barça".

TV3 i la plataforma 3Cat estrenaran el documental, produït per 3Cat amb la participació de Prime Video i de Justin Webster Production, el dimarts 21 de maig a les 22.05 hores amb un programa especial presentat per Lluís Canut.