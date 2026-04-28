3Cat llança el projecte 'Català fàcil' per impulsar l'ús del català "en el dia a dia"

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
3Cat ha presentat el projecte de continguts audiovisuals 'Català fàcil', pensat per facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana i el seu ús "en el dia a dia" entre els nouparlants, i que inicia un nou espai de formació digital per a joves de la plataforma, informa en un comunicat.
El projecte s'ha presentat aquest dimarts, en el marc de la Setmana de la Llengua de la plataforma, a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, en un acte que ha comptat amb la presència de la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, que ha emmarcat la iniciativa en un context de "retrocés de l'ús social" del català.
"3Cat entoma el repte de créixer com a agent actiu del català i promoure la incorporació efectiva de nouparlants. Tenim la voluntat i les eines per fer-ho possible a través de la nostra plataforma digital", ha afegit la presidenta.
TRES NIVELLS
A través de recursos pràctics 'online' pensats per a situacions quotidianes, que ja estan disponibles en la plataforma 3Cat i els canals de 3CatCampus, l'objectiu del projecte passa per dirigir-se a les persones que vulguin aprendre l'idioma amb exemples reals a la feina o l'escola i en els nivells de "d'acollida, iniciació i base".
Aquest projecte és, així, el primer de 3CatCampus, un "espai de formació digital "per al públic adolescent i adult i que anirà incorporant més materials per consolidar la seva oferta de formació digital i que busca "contribuir a l'accés universal i gratuït dels continguts en català".