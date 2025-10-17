3Cat estrena 'La casa nostra', una sitcom creada per Dani de la Orden i Eduard Sola

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
3Cat estrena 'La casa nostra', la nova comèdia de situació amb públic creada per Dani de la Orden i Eduard Sola, la primera temporada de la qual arribarà el 22 d'octubre a la plataforma, informa en un comunicat aquest divendres.
Es gravarà en directe, ha estat creada juntament amb Dani Amor i Oriol Pérez, està dirigida per Dani de la Orden i Oriol Pérez, i suposa el retorn del format sitcom a 3Cat 26 anys després del primer episodi de 'Plats bruts' i 17 després de '13 anys i un dia'.
El gènere de comèdia de situació amb públic ha estat un format "d'èxit" a TV3 i 3Cat destaca la seva mirada en la societat actual des de l'humor, amb històries i protagonistes que reflecteixen aquesta quotidianitat, suposa una aposta imprescindible, en les seves paraules, per a la plataforma.
'La casa nostra' és una comèdia romàntica sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre, i es tracta d'una producció de 3Cat en col·laboració amb Playtime Movies i Sábado Películas.
El repartiment l'integren Marc Rius, Adrían Grösser, Puala Malia, Betsy Túrnez, Albert Ribalta i Llum Barrera; la banda sonora compta amb The Tyets; i s'ha produït arran de la convocatòria de projectes de ficció feta el 2024 per 3Cat, quan es van recuperar els textos i es van actualitzar.