3Cat i Dagoll Dagom presenten 'Mar i cel, la pel·lícula', que aquest divendres arribarà a 40 cinemes

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La producció cinematogràfica 'Mar i cel, la pel·lícula', coproduïda entre 3Cat i la companyia Dagoll Dagom, s'ha presentat a Barcelona aquest dilluns a la tarda amb previsió que aquest divendres 28 de novembre arribi a 40 sales de cinema de tota Catalunya.
Els cinemes Aribau de la capital catalana han acollit un acte que ha congregat a diverses personalitats del món de la cultura i l'audiovisual català, així com a tot l'elenc de 'Mar i cel, informa 3Cat en un comunicat.
La pel·lícula incorpora noves escenes i interludis inèdits que amplien el relat original i aporten context històric, tal com ha explicat el director Pau Subirà, que ha afegit que s'ha aportat un punt més de dimensió: "Portar el teatre a la pantalla i aprofitar tots els recursos del cinema per explicar la mateixa història d'una forma diferent".
Per aconseguir aquesta producció, s'han utilitzat nou càmeres de cinema, amb les quals s'ha pogut realitzar una producció en qualitat 4K en HDR i àudio immersiu amb Dolby Atmos.
Finalment, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha remarcat que 'Mar i cel' és molt més que una obra de teatre o un musical, és un "símbol d'excel·lència de la cultura catalana", segons ella.