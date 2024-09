3Cat convoca els II Premis Ludi de creació de videojocs en català

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

3Cat ha obert la convocatòria dels II Premis Ludi de creació de videojocs per part d'estudiants d'FP de grau superior, que en aquesta edició demanaran crear un prototip que mostri el català com una "llengua rica, útil, viva i de qualitat".

El certamen premiarà el millor prototip jugable creat de manera individual o per grups de fins a quatre integrants i els interessats s'hi poden presentar des d'aquest dilluns a través del web de la iniciativa, informa 3Cat aquest dilluns en un comunicat.

La convocatòria compta amb la col·laboració del programa d'incubació de videojocs Game BCN i la proposta d'aquesta edició ha anat a càrrec del departament de Model i Assessorament Lingüístic de 3Cat i el seu responsable, Ernest Rusinés.

El jurat, format per agents del sector català del videojoc com Socialpoint, Gameloft Barcelona, Larian Studios o Nomada Studios, seleccionarà les millors propostes per a cadascun dels premis que es concedeixen: màxima diversió, rejugabilitat i creativitat.

Els guanyadors optaran a premis com un viatge a la fira Gamescom 2025 i a la Devcom 2025 o mentories personalitzades per part de professionals del sector, i el lliurament dels guardons serà el 14 de novembre al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.