3Cat aposta per sèries, entreteniment i canals temàtics a Youtube en la seva nova temporada

Ramon Pellicer presentarà 'Vèrtex' i la plataforma 3Cat recuperarà el 'Crackòvia'
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
3Cat estrena la seva temporada 2026-2027 amb una aposta per noves sèries de ficció, programes d'entreteniment, nous drets esportius, el rellançament del Super3 i l'obertura a la tardor de canals temàtics a Youtube.
En la presentació de la temporada aquest dimarts, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha definit la corporació com un "ecosistema de serveis audiovisuals" que vol arribar a tots els públics.
Ha dit que en la temporada hi ha una "aposta forta" per la ficció, pel Súper 3, que ha qualificat de projecte estratègic, i per una major presència de continguts a Youtube a través de canals temàtics per arribar a més públics.
En ficció, 3Cat aposta per 'Gènesi', la sèrie de ficció sobre la revolució gastronòmica del Bulli de Ferran Adrià,;'LIA', una sèrie sobre ciència amb mirada femenina; 'In vitro', sobre els dilemes de la reproducció assistida; 'Magnesi per compassió' amb T de Teatre i 'Ravalejar', i amés es mantindran sèries com la diària 'Com si fos ahir' i noves temporades de 'Cites Barcelona', 'Departament Amades' i 'La casa nostra'.
ENTRETENIMENT
En entreteniment, Laura Escanes presentarà el nou 'La travessia VIP', amb 16 rostres coneguts; Jordi Cubino es posarà al capdavant del programa 'El doble'; hi haurà segona temporada de 'La gran cita' amb Dulceida, i Arnau Paris prendrà el relleu de Marc Ribas al capdavant de 'Joc de cartes'.
Es mantindran clàssics de la cadena com 'Polònia', 'El foraster', 'Al cotxe' i 'Crims', 'Eufòria' tindrà una nova edició la primavera del 2027 i la plataforma 3Cat recuperarà el programa de sàtira esportiva 'Crackòvia'.
Una de les novetats de la programació serà el programa 'Vèrtex', el nou espai que s'estrenarà a la tardor presentat per Ramon Pellicer per contrastar els grans temes socials i polítics de la setmana, i la nit del dissabte seguirà comptant amb 'Col·lapse', presentat per Jordi González.
El director de TV3, Sigfrid Gras, ha afirmat que 'Vèrtex' era un format de programa d'anàlisi de l'actualitat que volia la cadena, i ha subratllat la credibilitat dels informatius de la cadena.
Quant a reportatges i documentals, 3Cat estrenarà durant la temporada 'La supervivent', 'Per què no vas fer res?', 'Pau Casals' i 'Rodoreda', i respecte als programes culturals, la periodista Clara Molins serà la nova presentadora de 'Nervi' i s'estrenarà la sèries documentals 'Diari d'un actor/actriu' i 'Gaudí: l'amor i la tècnica'.
3Cat apostarà per un rellançament del Súper 3, on continguts pels més petits com 'Fuet' i 'Fang' compartiran espai amb 'Fes-te la festa' amb Lildami i l'estrena en català de 'Capità Tsubasa. Campions', a les quals seguiran acompanyant 'Doraemon', 'One Piece' i 'Detectiu Conan'.
ESPORTS
En el capítol esportiu, 3Cat mantindrà una àmplia cobertura del futbol femení, amb la Champions com a aposta; emetrà un partit per jornada de la Copa del Rei de futbol, un de la Lliga Endesa de bàsquet, i oferirà una selecció de partits de Girona i Sabadell a la Lliga Hypermotion de futbol.
3Cat reforçarà la seva estratègia digital amb l'obertura de canals en Youtube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals, amb temàtiques com l'humor, l'entreteniment o la cuina.
CATALUNYA RÀDIO
Catalunya Ràdio mantindrà les principals veus dels seus programes, amb Ricard Ustrell al capdavant de 'El matí de Catalunya Ràdio' i Roger Escapa a 'El suplement' durant els caps de setmana, Francesc Garriga a 'La tarda de Catalunya Ràdio', Peyu a 'La Renaixença' i Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner al 'Que no surti d'aquí'.
El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha subratllat que és una "aposta continuista" per uns continguts, en un any que l'emissora commemorarà aniversaris com els 50 de la primera transmissió esportiva en català o els 20 anys de Catalunya Música.
La temporada de 3Cat farà una aposta renovada per 3CatCampus i a EVA destaca l'aposta per 'Increïble, però fals', un espai del creador de contingut Carlos Tamayo amb l'objectiu de fomentar el pensament crític.