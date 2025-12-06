392.000 cotxes surten de l'àrea de Barcelona fins a les 13 d'aquest dissabte, un 85% del previst

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
392.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 15.00 de divendres fins a la 13.00 d'aquest dissabte pel pont de desembre, ja que dilluns serà festiu.
Són el 85,2% dels 460.000 vehicles que es preveu que surtin fins a les 15.00 d'aquest dissabte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El director del SCT, Ramon Lamiel, va dir divendres que es preveu una "mobilitat estressada" per aquest pont i que les vies que preocupen especialment són la C-16 i la C-17.