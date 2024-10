38 editorials catalanes participaran en la 76a Fira del Llibre de Frankfurt

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La 76a Fira del Llibre de Frankfurt, que té lloc del 16 al 20 d'octubre, comptarà amb un estand que representarà la literatura catalana amb el lema 'Catalonia, Land of Books; Barcelona, City of Literature', i hi participaran un total de 38 editorials de Catalunya.

En un comunicat d'aquest dijous, la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha explicat que l'estand s'emmarca en les accions del departament per "impulsar la literatura catalana i la internacionalització del sector editorial".

Hi assistiran 9 Grup Editorial, Afaret Editorial, Animallibres, Blackie Books, Club Editor, Edicions Bromera, Editorial Albada, Editorial Base, Editorial Flamboyant, Editorial GG, Editorial Sentir, Editorial Vicens Vives, Eumo Editorial, Flor Edicions, Grup62, La Topera Editorial, L'Art de la Memòria Edicions, Libros del Asteroide i Manifest Llibres.

També Mosquito Books Barcelona, Moztros Producciones, Norma Editorial, Obrador Editorial, Open Books, Pagès Editors, Plutón Ediciones, Raig Verd Editorial, Shackleton Books, Símbol Editors, Somnins, Takatuka, Tibidabo Edicions, Triangle Books, Vegueta Ediciones, Verso Libros, Vibop Edicions, Voliana Edicions i Zahorí Books.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, participarà el 16 d'octubre en una trobada amb el sector a l'estand, a més del director de l'Institut Ramon Llull (IRL), Pere Almeda, i el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia.

A la fira també hi haurà presents 20 grups editorials catalans amb estand propi, com Editorial Casals, ECC Ediciones, Edebé Educación, Gemser Publications, Grup Planeta, Hoaki Books, Juanito Books, Lecta, Libros del Zorro Rojo, Larousse Editorial, Penguin Random House, RBA i Tusquets Editores, entre d'altres.