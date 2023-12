El 37038, últim cinquè premi del sorteig de Nadal 2023, no passa per Castella-la Manxa

TOLEDO, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El número 37038 ha estat premiat amb l'últim dels vuit cinquens premis del sorteig extraordinari de loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros per sèrie.

El número ha estat cantat a les 12.05 hores en el tercer filferro de la setena taula.

El sorteig extraordinari de la loteria de Nadal 2023 reparteix aquest divendres 22 de desembre un total de 2.590 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any passat. S'han posat en circulació 185 milions de dècims, cinc milions més que el 2022. Així, l'emissió puja a 185 sèries de 100.000 números cadascuna i a 3.700 milions d'euros, 100 milions més, dels quals un 70 per cent es repartiran en premis.

En tot cas, es manté la quantia dels premis: la grossa de Nadal o primer premi, són 4.000.000 d'euros per sèrie (400.000 euros per dècim); el segon premi, de 1.250.000 euros per sèrie (125.000 euros per dècim); o el tercer, de 500.000 euros per sèrie (50.000 euros per dècim).

Els premis es començaran a abonar aquest divendres 22 de desembre a la tarda, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 22 de març del 2024.

Si els premis són inferiors a 2.000 euros per cada dècim o resguard, es poden cobrar exclusivament en un dels 10.902 punts de venda de la xarxa comercial de loteries. El premi es pot cobrar en metàl·lic o a través de Bizum.

Per la seva banda, els premis d'un import igual o superior a 2.000 euros es cobraran en les entitats financeres autoritzades: BBVA i Caixabank.