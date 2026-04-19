La 37 Mostra Igualada (Barcelona) d'arts escèniques tanca amb 14.600 espectadors

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La 37 fira Mostra Igualada d'arts escèniques per tots el públics, celebrada del 8 a l'11 d'abril a Igualada (Barcelona), ha tancat amb 14.600 espectadors --7.400 en espectacles de sala i 7.200 en espectacles al carrer-- i 39 companyies participants.
Segons informa l'organització en un comunicat aquest diumenge, s'ha apostat per propostes que combinen innovació escènica, compromís social i nous llenguatges artístics, amb espectacles sobre temes actuals com la salut mental, les emocions, la convivència entre generacions, la memòria o la relació amb el territori.
En total, s'han realitzat 114 funcions a càrrec de 39 companyies --27 de Catalunya, 8 de la resta de l'Estat i 4 internacionals--, i d'aquestes propostes, 2 han estat estrenes absolutes i 7 han arribat "per primera vegada" a Catalunya.
El director artístic de la Mostra, Joan Arqué, destaca la rebuda per part del públic: "Ens valida la idea del projecte i el treball fet, i alhora ens marca el camí per continuar escoltant, afinant i fent evolucionar la Mostra".
La 37 Mostra Igualada ha reunit a 1.034 professionals i la Mostra PRO Catalan Arts ha reunit a 417 entitats --de les quals 345 han estat catalanes, 44 de la resta de l'Estat i 28 internacionals--, i l'any que ve se celebrarà del 8 a l'11 d'abril.