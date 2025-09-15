El 36è Festival Altaveu de Sant Boi tanca amb prop de 8.000 assistents

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El 36è Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha tancat amb prop de 8.000 assistents als seus concerts i activitats paral·leles, celebrades entre l'11 i el 14 de setembre.
Pels escenaris principals han passat Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Pau Vallvé, Cantes Malditos, Remei de Ca la Fresca, Vecinos i Bons Nois, entre d'altres, a més de la producció pròpia 'Sail on, Sailor!', un homenatge a Brian Wilson i The Beach Boys a càrrec de músics de Sant Boi, informa el festival en un comunicat d'aquest dilluns.
La programació també ha inclòs concerts íntims com els de Caracazador, Violeta Veinte, Roserona o Carmen Lancho, a més d'altres de familiars, com el de Punkgrossos.
Els Premis Altaveu, lliurats en el marc del festival, han distingit Momi Maiga, Lucía Fumero, Cala Vento, Delafé y Las Flores Azules, Dan Peralbo i El Comboi, Los Sírex i el moviment Som València.
Dins la programació de l'Altaveu +, el festival va acollir converses, projeccions musicals, la Fira del Disc i del Llibre Musical i l'exposició Camins de Rock del fotògraf Olaf Pla Gràcia, entre d'altres.