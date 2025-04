La 36a Mostra Igualada (Barcelona) presentarà 94 espectacles teatrals del 3 al 6 d'abril

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La 36a Mostra Igualada (Barcelona) acollirà aquest any fins a 41 companyies espanyoles i internacionals de teatre, dansa, circ, música, màgia i pallasos que oferiran 94 espectacles a 16 espais i punts de la ciutat del 3 al 6 d'abril.

Les principals novetats d'aquesta edició seran la Mostra Diversa, que presentarà l'espectacle inclusiu 'FrankMents' de la companyia Farrés Brothers i la cooperativa social Àuria, a més de l'estrena del Museu del Temps, una espectacle de teatre de carrer itinerant sobre la memòria i la identitat, destaca la Diputació en un comunicat aquest dimarts.

D'altra banda, les taules rodones i presentacions per a programadors espanyols i internacionals, programades per l'espai professional Mostra PRO Catalan Arts, tornaran un altre any al primer pis del Museu de la Pell.