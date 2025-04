La 36a edició de Mostra Igualada d'arts escèniques tanca amb 17.500 espectadors

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La 36a edició de la fira Mostra Igualada d'arts escèniques per a tots el públics, celebrada del 3 al 6 d'abril a Igualada (Barcelona), ha tancat amb 17.500 espectadors --8.500 en espectacles de sala i 9.000 en espectacles al carrer-- i 41 companyies participants.

La Mostra ha reivindicat la diversitat de les arts escèniques amb una programació que ha comptat amb 94 funcions a setze espais de la ciutat, amb propostes immersives, d'art participatiu i d'implicació social, amb una visió inclusiva i transformadora de les arts, ha informat l'organització aquest diumenge en un comunicat.

El director artístic de la fira, Ramon Giné, ha destacat que la Mostra és un espai de "descoberta i innovació, on la cultura s'entén com a motor de canvi", en la que ha estat la seva última edició.

La iniciativa Mostra PRO Catalan Arts ha reunit uns 1.000 professionals de 431 entitats del sector; 836 han estat catalans, 89 de la resta de l'Estat i 59 professionals internacionals, i han participat en activitats com presentacions, xerrades i trobades entre programadors i artistes.

La 37a Mostra Igualada se celebrarà del 16 al 19 d'abril del 2026 i aquest any l'oferta s'ha ampliat més enllà de l'escena amb iniciatives com Mostra Diversa, un nou projecte inclusiu en col·laboració amb el grup Àuria, que impulsa l'art com a eina d'integració a través de l'espectacle 'FrankMents', dirigit per Farrés Brothers & Cia.