Un 36% de les ciutats catalanes no tenen oficina municipal d'escolarització, segons la Fundació Bofill

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bofill ha advertit que un 36% de les ciutats catalanes no tenen una oficina municipal d'escolarització (OME), segons un mapa interactiu que ha elaborat en què figuren les localitats que tenen les condicions per tenir aquesta oficina però que no en disposen.

En un comunicat d'aquest dijous, ha assegurat que les localitats que no tenen aquesta oficina "representen més d'un milió d'habitants" i entre elles hi ha algunes de les principals ciutats catalanes com Cornellà, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí (Barcelona) o Tortosa (Tarragona).

La fundació ha recordat que la llei d'educació de Catalunya (LEC) té entre els seus objectius incorporar el món local en l'escolarització, i recorda que pot disposar d'òrgans adequats com les OME, la taula de planificació local, les comissions de participació o les comissions de garanties.

Ha insistit que l'acció municipal és "indispensable per fer front a la segregació escolar" i reivindica que aquestes oficines garanteixen la col·laboració entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i l'ajuntament en l'escolarització.

A més a més, assegura que faciliten que es presti "un bon servei públic al conjunt de la ciutadania", ajuden a combatre la segregació escolar ja que detecten la vulnerabilitat i els alumnes amb necessitats especials, i també acompanya les famílies.