36 dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Cabacés

TARRAGONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

36 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 7 de les quals aèries, treballen aquest dijous a la tarda per apagar un incendi forestal a Cabacés (Tarragona), prop de la Serra del Montsant.

En una anotació a X recollida per Europa Press, els Bombers han explicat que a les 15.03 hores han rebut l'avís de l'incendi, del qual estan prioritzant el flanc esquerre i que està cremant pins i vegetació baixa.

També s'ha dictat una ordre de confinament de 17 hectàrees per protegir Mas Baix i Mas del Roger, i 1.400 abonats de diversos municipis del Priorat no disposen de subministrament elèctric per l'incendi, segons informa Protecció Civil en una altra anotació a X recollida per Europa Press.