36 avisos relacionats amb l'episodi de tempestes a Catalunya fins a les 7.30 hores

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut 36 avisos relacionats amb l'episodi de tempestes a Catalunya entre les 22 hores d'aquest dilluns fins a les 7.30 hores d'aquest dimarts, sent "cap greu".
La majoria d'avisos han estat per retirar arbres o atendre alguna incidència causada per l'acumulació d'aigua, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X' recollit per Europa Press, el Meteocat ha assenyalat que la temperatura per a aquest dimarts ha baixat respecte a aquest dimarts "de forma lleugera" a tota Catalunya, fruit del canvi de massa i la precipitació que ha afectat o afecta a gran part del territori.
La precipitació s'ha intensificat aquest dimarts al matí al prelitoral i litoral sud i central i han demanat "precaució" en les properes hores en aquests sectors.
Han apuntat que aquesta matinada han caigut més de 40 mil·límetres de pluja en 30 minuts i que les precipitacions s'han concentrat a les comarques del Camp de Tarragona.