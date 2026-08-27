El 35 Temporada Alta de Girona tindrà 91 espectacles i 22 estrenes absolutes

GIRONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El 35 festival Temporada Alta de Girona, que se celebrarà del 3 d'octubre al 8 de desembre, tindrà 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes, així com 6 estrenes a l'Estat i 4 a Catalunya.
L'espectacle inaugural serà l'estrena espanyola de 'Has Been', un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui i l'artista de circ i moviment Martin Zimmermann, informa el Temporada Alta en un comunicat d'aquest dijous.
Les estrenes absolutes internacionals inclouen propostes de Peeping Tom ('Li Salon Revisited'), Needcompany ('Everything Must Change'), Germans Ibarra Rosegui ('La mort del pare') i Oligor i Microscòpia ('Museu dels llampecs').
La programació internacional es completa amb noms com Romeo Castellucci, Christiane Jatahy, Cristiana Morganti i Claudio Tolcachir, Guy Cassiers i Valéires Dréville i Baro d'evel, entre altres.
En el marc de 'Connexió Iberoamèrica' podran veure's espectacles de Brasil, Mèxic, Argentina, Xile i Cuba, amb noms com Christiana Jatahy, Pell de Lava, Bonobo i Eliades Ochoa en concert, a més d'Oligor i Microscopía i Germans Ibarra Toa.
Jatahy presentarà 'Júlia - 15 anys més tard', que recupera, 15 anys després i en coproducció amb el Teatre Lliure, una de les obres icòniques de l'artista brasilera.
Així mateix, la secció 'Big Bang' reunirà 10 espectacles --incloent a Xavier Bobés, Agnès Mateus i Quim Tarrida-- del 19 al 22 de novembre, quan Girona i Salt acolliran la trobada anual de professionals internacionals.
A nivell català, els noms locals inclouen a Jordi Oriol, Lluïsa Cunillé, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Mario Gas, Carlota Gurt i Ramon Madaula, entre altres.