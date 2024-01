35 detinguts la nit de Cap d'Any a Catalunya

BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha registrat 35 detencions la nit de Cap d'Any durant el dispositiu especial de Mossos d'Esquadra, des de les 22 de diumenge fins a les les 10 d'aquest dilluns, informa la Conselleria d'Interior de la Generalitat en un comunicat.

12 han estat detinguts per presumptes delictes de violència de gènere o en la llar, 11 per delictes contra el patrimoni, 1 per lesions, 1 per delicte contra la llibertat sexual i 10 per altres fets.

El dispositiu ha tingut 3.186 agents arreu de Catalunya i s'ha coordinat amb les policies locals.

S'han fet 49 controls d'alcoholèmia, amb 1.401 lectures d'alcoholèmia: s'ha denunciat 51 conductors per via administrativa i 24 per via penal; i s'han fet 18 lectures per drogues, 14 de les quals han resultat positives.

INCENDIS SENSE FERITS

Bombers de la Generalitat han fet 2 serveis per incendis de xemeneia a Puigcerdà (Girona) i a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), sense ferits.

Han fet 7 serveis per incendis de contenidor a Lleida; al Prat de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Viladecans i Vilafranca del Penedès (Barcelona), i a Amposta i l'Ametlla de Mar (Tarragona), igualment sense ferits.

Els Bombers també s'han activat per serveis sobre incendis d'habitatge a Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts i El Prat de Llobregat (Barcelona), sense ferits.

A més, s'han incendiat una fàbrica de maons a Castellet i la Gornal (Barcelona), una barraca a la Bisbal del Penedès (Tarragona) i uns matolls secs a la Ràpita (Tarragona), també sense danys personals.

AVISOS PER INCIDENTS

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.943 trucades durant la nit i fins a aquest dilluns a les 9 (1.060 més que fa un any), per alertar de 4.166 incidents relacionats amb la celebració (un mateix incident pot causar diverses trucades).

El 32,48% de trucades (1.353) demanaven assistència sanitària, el 18,72% (780) alertaven d'agressions, el 13,27% (553) eren per actuacions incíviques, l'11,45% (477) per problemes de seguretat, el 4,10% (171) per incendis i rescats de persones, i el 6,29% (262) per robatoris.

El 77,68% de trucades s'han fet des de Barcelona (4.583), seguida de Tarragona (9,25%, 546 trucades), Girona (8,73%, 515) i Lleida (4,34%, 256 trucades).

Per municipis, la capital catalana ha concentrat el 35,60% de trucades (2.116), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (232) i Badalona (184).

La franja horària amb més trucades per incidents vinculats a la celebració ha estat de 2 a 4 de la matinada, i l'hora de més trucades ha estat les 3.00 (536 trucades), seguida de les 4.00 (529).