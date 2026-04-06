Publicat 06/04/2026 13:00

341.924 vehicles tornen a Barcelona fins a les 12 hores d'aquest dilluns, el 58% dels previstos

Pantalles d'informació del Servei Català de Trànsit durant les mesures especials per a la segona fase del dispositiu especial de tràfic de Setmana Santa, a 2 d'abril de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -

341.924 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 hores d'aquest diumenge i les 12 d'aquest dilluns, el 58% dels 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Es preveu que tots aquests vehicles tornin entre el diumenge i especialment aquest dilluns de Pasqua, durant la segona fase del dispositiu de tràfic en les carreteres catalanes per Setmana Santa

Entre el dijous i el divendres passats, es calcula que 560.000 vehicles van sortir de l'àrea de Barcelona.

RETENCIONS

Segons ha informat el SCT via X aquest dilluns al matí es registren lentitud i retencions a l'AP-7 entre Maçanet (Girona) i Fogars de la Selva (Barcelona) i a Sant Celoni en sentit la Roca del Vallès (Barcelona).

A més, a la C-17 hi ha dos carrils oberts a Gurb (Barcelona) en sentit Barcelona a causa d'un accident en el que s'han vist implicats tres vehicles i pel qual el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a una persona, han informat els Bombers en una missatge a X; segons Trànsit, hi ha 3 quilòmetres de retenció en sentit sud.

La C-16 entre Guardiola de Berguedà i Cercs (Barcelona); la N-260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll (Girona) i l'N-240 a Montblanc (Barcelona) en sentit Barcelona també registren lentitud i retencions.

