34 municipis de Girona i Tarragona en perill molt alt d'incendi aquest dilluns

GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
34 municipis de 4 comarques de les províncies de Girona i Tarragona es troben en perill molt alt d'incendi aquest dilluns, on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de la Generalitat.
Ho han informat els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press, juntament amb la publicació del mapa del Pla Alfa d'aquest dilluns 29 de juny.
En concret, els avisos de perill molt alt afecten municipis de les comarques de l'Alt Empordà (Girona), el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta (Tarragona).