3.300 manifestants per l'Orgull a Barcelona segons l'Ajuntament, 5.000 segons l'organització

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestació de Barcelona per la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI per l'Orgull 2023 ha reunit aquest dissabte a la tarda 3.300 persones segons l'Ajuntament i 5.000 segons els organitzadors.

La marxa, convocada per l'organització per a l'alliberament sexual i de gènere Crida LGBTI, ha començat a la plaça Universitat sobre les 19.00 sota el lema 'Lluitem juntes' i ha acabat a la plaça Sant Jaume, on s'ha llegit el manifest.

"Avui lluitem juntes amb la lluita feminista i l'antiracista, amb la classe treballadora organitzada, amb els casals i ateneus, amb les joves i repressaliades, amb el moviment ecologista", reivindica el text.