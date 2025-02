33 detinguts i 1.083 identificats en l'operatiu Daga a Barcelona aquest divendres

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a 33 persones i han identificat a 1.083 en la nit d'aquest divendres al dissabte en un operatiu Daga conjunt amb Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional, segons han explicat en un missatge en 'X', recollit per Europa Press.

Fonts de la policia catalana han informat que, dels 33 detinguts, 14 són per requeriments, 1 per trencament de condemna, 5 per estrangeria (els gestiona la Policia Nacional), 7 per robatori amb força, 3 per delictes contra la salut pública, 2 per atemptat contra l'autoritat i 1 per furt.

D'altra banda, pel que fa a les 1.083 persones identificades, les mateixes fonts afirmen que, en conjunt, acumulen un total de 2.838 antecedents.

Hi ha també 30 investigats penals --18 per furt i 12 per apropiació indeguda--; 85 denúncies administratives --53 per drogues, 23 per armes blanques i 9 per altres conceptes--; han realitzat 5 entrades administratives en locals, on han detectat 12 infraccions.

El dispositiu Daga es va realitzar en tota Barcelona el divendres 21 de febrer de les 16 hores fins a les 2 de la matinada del dissabte entre els tres cossos policials.

En l'operatiu van participar totes les comissaries de Mossos de Barcelona així unitats regionals de la regió de Barcelona, com l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) o els 'fura' --els Mossos d'Esquadra de paisà--.