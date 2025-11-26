El 31è Manga Barcelona tindrà l'assistent de Toriyama i el director de 'Cowboy Bebop'

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El 31è Manga Barcelona, que se celebra entre el 5 i 8 de desembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, tindrà com a convidats l'assistent d'Akira Toriyama, Takashi Matsuyama, responsable en gran part dels fons d'obres com 'Dragon Ball', i el director de 'Cowboy Bebop', Shinichiro Watanabe, entre d'altres.
També comptarà amb la presència de Tsutomu Takahashi, que presentarà els seus nous còmics 'Jumbo Max' i 'Guitar Shop Rosie', i de la creadora de personatges com 'Lamu', 'Creamy Mami' i 'Madoka', Akemi Takada, que s'afegeixen al ja anunciat Go Tanabe, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimecres.
El Manga Barcelona tindrà 3 projeccions especials que coincidiran amb l'estrena a 3Cat, els títols de les quals s'anunciaran pròximament, si bé els responsables de l'esdeveniment han avançat que el dilluns 8 a les 13.30 hores "hi haurà molts Pikachus corrents per l'Auditori Manga".
L'assessor de continguts de Manga Barcelona, Oriol Estrada, ha assegurat que els fa molta il·lusió la col·laboració amb 3Cat: "Creiem que és molt important que la televisió pública aposti per aquests continguts, i no hi ha un lloc més natural que el saló per presentar-los".
Els responsables de la banda sonora de 'Cowboy Bebop', Yoko Kanno, els Seatbelts i Mai Yamane, actuaran fora del Japó per primera vegada, en un escenari que també trepitjaran la veu de l''opening' de 'Dan Da Dan', Aina The End, i la mascota de la prefectura de Kumamoto, Kumamon.
L'edició comptarà amb els espais habituals dedicats a la gastronomia --Nihon Ryori--, a la programació infantil --Manga Kids-- o a la cultura japonesa --Nihongo Experience--.