31 municipis catalans es troben en perill molt alt per incendi aquest dimarts

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

31 municipis catalans estan en alerta per perill molt alt d'incendi forestal --amb el nivell 3 del Pla Alfa-- i altres 204 estan amb perill alt aquest dimarts.

Els municipis amb perill molt alt se situen principalment a l'Alt Empordà (Girona) a causa del vent de tramontana, mentre que els 204 amb perill alt se situen, a més de l'Alt Empordà, a Ponent (Lleida) i l'interior de Terres de l'Ebre (Tarragona), han informat els Agents Rurals en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que el perill d'incendi forestal creix amb la pujada de temperatures, i, de fet, aquest dimarts Girona està en nivell taronja per calor i temperatures màximes, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En un altre missatge a 'X' recollit per Europa Press, Protecció Civil ha alertat de l'avís per calor intensa les comarques de l'Alt Empordà, Segrià (Lleida), Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona) per aquest dimarts a la tarda.

Han afegit que per a aquest dijous i el divendres a la tarda es preveu calor intensa pel Segrià i Pla d'Urgell (Lleida).