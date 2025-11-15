30.000 manifestants a Barcelona, segons organitzadors, demanen millors condicions per als docents

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 30.000 persones, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per demanar una millora de les condicions laborals dels docents.
La manifestació ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT i UGT, amb el suport de 20 associacions, per reclamar un increment de sous i reduir ràtios i sobrecàrrega de treball, per a la "millora educativa" a Catalunya.
La manifestació ha començat sobre el migdia d'aquest dissabte a la plaça Urquinaona i ha desembocat a la plaça Sant Jaume.