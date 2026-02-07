3.000 persones en la segona protesta sobre Rodalies a Barcelona segons xifres municipals

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La segona manifestació d'aquest dissabte a Barcelona en protesta pel funcionament de Rodalies a Catalunya ha congregat unes 3.000 persones segons xifres municipals.
Entre els assistents hi han estat Oriol Junqueras (ERC), Belén López (CC.OO. de Catalunya), Camil Ros (UGT de Catalunya) i Xavier Antich (Òmnium Cultural), i la pancarta de capçalera ha reivindicat que 'Sense trens no hi ha futur. Per un transport públic de qualitat'.
La mobilització ha començat puntualment a les 17 en el centre de la ciutat, davant de l'Estació de França, i ha arribat a les 17.45 a la plaça Sant Jaume (davant de la Generalitat), on s'ha donat per acabada a les 18.10.