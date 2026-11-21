BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 3.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons el sindicat Ustec es mobilitzen aquest dissabte a Barcelona per reclamar una educació pública i de qualitat i l'accés digne a l'habitatge.
La mobilització, convocada per diversos sindicats educatius i d'habitatge, ha començat a la plaça Urquinaona cap a les 12.15 i a les 13.15 recorre la Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume.
Canten proclames contra la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, i demanen destinar el 6% al sector, un augment de salaris i reducció de ràtios a les aules.
Quan la mobilització ha passat davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional, els manifestants han exigit l'"expulsió de la policia de les aules" i han cantat proclames contra aquesta professió.
La manifestació l'encapçalen sindicats educatius amb una pancarta que diu 'Juntes defensant l'educació pública! Inclusiva, de qualitat i en català', mentre que el Sindicat de Llogateres està situada al final de la protesta.
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