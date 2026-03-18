3.000 docents es manifesten a Lleida per demanar millors condicions i menys ràtios

LLEIDA 18 març (EUROPA PRESS) -
3.000 persones, segons fonts de la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest dimecres al matí al centre de la ciutat per reclamar millores laborals, com l'augment salarial, la reducció de ràtios i menys burocràcia als centres educatius.
L'acció, convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC, s'emmarca en la tercera jornada de vaga de docents a Catalunya, que aquest dimecres se circumscriu a la Catalunya Central, Lleida i l'Alt Pirineu i Aran.
Segons Ustec·Stes, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, a la manifestació de Lleida hi han participat 8.000 persones, i critiquen que a les escoles rurals els serveis mínims dictats "vulneren el dret efectiu de vaga i han impedit que moltes docents es puguin sumar a la convocatòria".