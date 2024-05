300 taurins celebren el Dia Internacional de la Tauromàquia a La Monumental de Barcelona

A l'acte de les entitats taurines catalanes assisteixen Fundació Toro de Lidia, Utyiac, PP i Vox



BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 300 aficionats s'han reunit a la plaça de toros La Monumental de Barcelona aquest dijous a la tarda per celebrar el Dia Internacional de la Tauromàquia.

La presidenta de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, Lorena Paricio, ha criticat en declaracions als periodistes la supressió del Premi Nacional de la Tauromàquia per part del Ministeri de Cultura, però ha afegit que "ha servit per enfortir més la festa".

EL "TEMPLE" DE LA MONUMENTAL

L'acte festiu ha estat organitzat per la mateixa Federació i Paricio ha agraït a la família Balañá que els hagin obert la seva plaça de toros La Monumental, un "temple".

Ha recalcat que "els protagonistes d'aquesta festa són La Monumental i l'afició catalana", que ha assistit a una lectura de poesia sobre el toreig i d'un manifest en defensa de la tauromàquia.

També han intervingut el president i el vicepresident de la Fundació Toro de Lidia, Victorino Martín i Fernando Gomá, que han explicat que la seva entitat va considerar oportú instaurar la celebració d'un Dia Internacional de la Tauromàquia per mostrar el seu "orgull" per aquesta tradició.

DEMOSTRACIÓ DE TOREIG DE SALÓ

En la sorra de la plaça, han col·locat una bandera catalana amb un toro dibuixat i la frase 'Llibertat per la nostra cultura', així com cartells amb els missatges 'Sí, m'agraden els toros' i 'Des de la penya taurina El Prat amb afició resistim a Catalunya'.

Davant de la bandera i els cartells ha tingut lloc una demostració de toreig de saló per part d'alumnes de l'Escola Taurina de Catalunya, que han rebut aplaudiments del públic, entre el qual han estat el líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i els diputats de Vox en el Parlament Joan Garriga i Alberto Tarradas.

PROTESTA PROANIMALISTA

"Visca Catalunya! Visca la tauromaquía!" és l'exclamació amb què els assistents han tancat l'acte festiu dins de la plaça, des d'on s'han sentit durant tota la celebració els crits d'uns 40 proanimalistas concentrats davant del recinte.

Com a soci de la Unió de Taurins i Aficionats de Catalunya (Utyiac), Raúl Álvarez, ha dit que "cal ignorar-los" i que el toreig és un art que no va haver de prohibir-se a Catalunya.

"M'agrada el toreig, que un home sigui capaç de domar una bèstia", ha afegit Álvarez i amb capot al braç.

Per evitar confrontacions, els Mossos d'Esquadra han indicat als organitzadors que sortissin per un lateral del recinte, de manera que no s'han creuat taurins i proanimalistes, que continuaven davant de la porta principal després del final de l'acte protaurí.