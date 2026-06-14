30 municipis de Barcelona, Lleida i Tarragona en perill molt alt d'incendi aquest diumenge

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
30 municipis catalans, a les comarques de l'Anoia (Barcelona), Alt Urgell, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès (Lleida), Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona) es troben en perill molt alt per incendi aquest diumenge.
Segons han informat els Agents Rurals en un missatge a 'X' recollit per Europa Press en aquests municipis es troba actiu el nivell 3 del Pla Alfa.
En un altre missatge via 'X' han explicat que a la comarca de la Noguera han iniciat les inspeccions de maquinària agrícola recol·lectora per verificar els sistemes d'extinció i seguretat, l'estat de manteniment de la maquinària i el compliment de les mesures de prevenció d'incendis.