La 29a Setmana de la Ciència organitza més de 400 activitats fins al 17 de novembre

Pretén "acostar" la ciència i la tecnologia i fomentar vocacions científiques

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La 29a Setmana de la Ciència ha organitzat més de 400 activitats divulgatives per a tots els públics, com xerrades, visites guiades, rutes, exposicions i tallers, per tot Catalunya des d'aquest divendres 8 fins al diumenge 17 de novembre.

Organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Fcri) amb el suport de la Generalitat, pretén "acostar la ciència i la tecnologia a la població i promoure les vocacions científiques", informa la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat aquest dijous en un comunicat.

Les activitats es duran a terme a 37 comarques diferents i el fil conductor d'aquesta edició, que compta amb la col·laboració de BBVA i Amgen, serà l'ètica en la ciència i la tecnologia, "un enfocament no excloent en una Setmana temàticament polièdrica".

L'esdeveniment destacarà la "necessitat de definir els límits ètics de la recerca" i la seva aplicació en àmbits com la intel·ligència artificial, la biotecnologia i els recursos naturals.

La sessió inaugural serà aquest divendres al Parlament amb la directora del centre Intelligent Data Science & Artificial Intelligence, Karina Gibert; la professora de la Universitat de Lleida Rosa Maria Gil; el president del Parlament, Josep Rull; el director general de Recerca, Joan Gómez; i el del Fcri, Jordi Mas.

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

La Setmana comptarà amb unes 100 institucions i entitats en l'àmbit de la recerca i la divulgació de la ciència i tecnologia a Catalunya, entre universitats, centres de recerca, grans infraestructures, acadèmies, escoles, associacions científiques, biblioteques i empreses.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que la Setmana "és una iniciativa de comunicació científica consolidada que demostra el compromís en comú de tot el sistema de recerca i innovació català per fer arribar la ciència a la societat de manera comprensible i motivadora".

Per la seva banda, Jordi Mas ha considerat que la Setmana "és un espai de comunicació de referència entre societat i recerca i de popularització de la ciència a nivell europeu".

En el marc de la Setmana, la Fcri ha organitzat la 'Passejada amb el capgròs de Ramón y Cajal', el 16 de novembre, activitat en la qual es recorreran els espais "més significatius" de l'estada del científic a Barcelona com a part de l'Any Cajal.